Бравировать звуком OnePlus 8 Pro не смог

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Будем откровенны, как правило, пользователи мало внимания обращают на то как звучит смартфон. Для большинства эта фича второстепенная и только истинные аудиофилы обращают внимание на качество звука при воспроизведении треков и записи видео. С осени прошлого года DxOMark начал тестировать и по этому параметру смартфоны.









Место в рейтинге





«На уши» экспертов DxO «присел» OnePlus 8 Pro. Результат удивит фанатов компании. Причем неприятно. Если по ряду параметров флагман стал «выставкой достижений телефоностроения», то в плане звука ему особо похвастаться не чем. По итогам теста OnePlus 8 Pro получил 67 баллов и это одиннадцатая строчка в рейтинге DxOMark.





Вердикт





Эксперты отметили, что новый флагман OnePlus определенно схож в режиме воспроизведения с OnePlus 7 Pro и лишь на один балл обошел его. Но когда дело доходит до записи звука, то тут ситуация меняется. И не в пользу OnePlus 8 Pro. Среди слабых сторон смартфона отмечают то, что «басы не качают» и есть искажения, наличествует неестественное звучание фоновых записей и наблюдается изобилие шумов при записи звука во время видеосъемки.

Надеемся, что в новом поколении флагманов компания покачает звук и настоящие «джедаи» звука смогут рассматривать их в качестве отличных аудиофильских устройств. Полный обзор о качестве звучания OnePlus 8 Pro вы найдете здесь.

Источник: dxomark







