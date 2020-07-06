Будущее за USB Type-C

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Сейчас время USB Type-C, и мы наблюдаем массовый переход устройств на использование этого разъема. По заявлению агентства маркетинговых исследований Omdia, в 2020 году более половины смартфонов будут обладать портом USB Type-C. И количество гаджетов с ним будет неуклонно множиться, что приведет к тому, что поставки USB-C в 2023 году составят 3,5 млрд единиц, тогда как в 2018 году было отгружено 824 млн. Ежегодный годовой прирост составит 30%.

Отказ от старых портов

В отчете аналитиков также указано, что через два года больше половины продуктов для компьютеров и транспорта будут оснащены минимум одним разъемом USB Type-C. Благодаря тому, что стоимость порта снизилась, это позволило оснащать им не только топовые, но и недорогие устройства. Есть все основания полагать, что такая тенденция сохранится и в будущем.

Поспособствовать росту популярности USB Type-C может принудительный переход на этот разъем устройств Apple. Как известно, эта компания консервативна и крайне неохотно переходит на использование стандартов, внедренных не ею. Потому Евросоюз решил на законодательном уровне закрепить единый универсальный разъем для всех устройств, доступных в Европе. Как Apple будет решать вопрос с необходимостью перевода своих гаджетов на USB Type-C, увидим уже с выходом iPhone 12.

Источник: mydrivers