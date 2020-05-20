Build 2020: о чем рассказала Microsoft на онлайн-конференции

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Вчера стартовало одно из важнейших мероприятий для Microsoft — Build 2020. Впервые оно проходит в непривычном онлайн-формате, но в современных реалиях разгула пандемии коронавируса, это уже стало нормой и Microsoft не первая компания, которой пришлось осваивать новый для себя формат.

Суперкомпьютер для Илона Маска





Прежде всего, Microsoft Build 2020 интересен для разработчиков, которые в очередной раз получили новые инструменты для работы. Каких-то потребительских «железных» новинок не показали. Зато анонсировали суперкомпьютер в облаке Azure. Создан он для компании OpenAI, которая занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, а одним из ее основателей является известный предприниматель Илон Маск.

Мощность компьютера — более 285 тысяч вычислительных ядер, 10 тысяч графических ускорителей и скорость сетевого подключения составляет 400 Гбит/с для каждого сервера. Впечатляющие вычислительные ресурсы пригодятся для обработки огромного массива данных для различных моделей и AI-алгоритмов.

Microsoft Edge: сращивание с Pinterest и поиск в боковой панели





Не остался без новшеств браузер Microsoft Edge, где сделали ставку на наращивание его возможностей с помощью «расширений». Чтобы можно было собирать и систематизировать необходимую информацию, предложили функцию «Коллекции». Интеграция с Pinterest позволяет получать нужные подсказки внизу панели «Коллекций», нажав на них, пользователь увидит картинки, которые могут ему подойти. Коллекции можно будет отправлять в World, Excel и OneNote, а также есть функция обратного экспорта, когда можно размещать в Pinterest собственную коллекцию.

Еще одно важное улучшение — возможность поиска в боковой панели. Сейчас для поиска необходимой информации пользователю приходится открывать новую вкладку, теперь же подсветив нужное слово или предложение, можно выбрать «Поиск в боковой панели».

Microsoft Teams





Обзавелся несколькими дополнительными опциями сервис групповой работы Microsoft Teams. Так, теперь он будет интегрирован с приложением Booking, чтобы планировать встречи, собеседования и переговоры, автоматически синхронизируя их с календарем. Наделили Microsoft Teams поддержкой Skype для организации видеоконференций или интервью.

Разработчики получили возможность размещать приложения для сервиса непосредственно из Visual Studio и Visual Studio Code. Системным администраторам позволили анализировать, одобрять и устанавливать специализированные утилиты на устройства корпоративной сети, разработанные сторонними разработчиками.

Microsoft Lists





Летом нынешнего года сервис Microsoft 365 получит приложение Lists для создания списков, позволяющих отслеживать рабочие процессы и контакты. Непосредственно из Teams, SharePoint и Outlook можно будет создавать отчеты. Пользователям предложат шаблоны списков или же они смогут создавать собственные.

Azure Synapse Analytics





Еще в прошлом году Microsoft представила облачное решение Azure Synapse Analytics для обработки больших объемов данных. Теперь в нем решено объединить базы данных и аналитику, тогда как ранее система аналитики была отделена от операционных данных. Такое слияние позволит в режиме реального времени ускорить анализ больших массивов данных и оперативно получать необходимые вычисления.

Fluid Framework: open-source проект





Microsoft открыла исходный код Fluid Framework, чтобы разработчики могли использовать веб-платформу в своих приложениях. Технологический гигант поставил цель, чтобы компоненты Fluid стали частью таких приложений Office и веб-версии Outlook.

Fluid Framework — это платформа или среда для совместного творчества или работы. Она должна упростить коллективную работу, и разработчики смогут разделять контент на компоненты, используя их при создании других утилит, редактировать их в режиме реального времени. Например, пользователь сможет создать таблицу там, где она нужна, не переключаясь между приложениями. Компоненты будут доступны в веб-среде, чтобы разработчики могли редактировать их, где бы они не находились (утилиты, Microsoft Teams, электронной почте и др).

Источник: microsoft