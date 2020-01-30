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Быстро разряжается Xiaomi Mi 9T? Компания готовит исправление

30.01.2020 896 2

Пару дней назад мы сообщали вам о том, что некоторые владельцы Xiaomi Mi 9T столкнулись с проблемой быстрого разряда аккумулятора. Некоторые пользователи заметили, что смартфон начал меньше «держать» заряд после того, как на него установили обновление MIUI 11.0.4.0 на основе Android 10.

В среднем продолжительность работы сократилась на треть и особо прожорливой была именно операционная система.


Жалобы пользователей не остались незамеченными со стороны Xiaomi, и она прокомментировала ситуацию. Компания признала наличие проблемы, но заявила, что версия фирменной прошивки, в которой обнаружен баг с преждевременной разрядкой, находится на стадии тестирования.

 

Быстро разряжается Xiaomi Mi 9T? Компания готовит исправление


На данный момент разработчики работают над тем, чтобы выявить причины ошибки и выпустить обновление, исправляющее ее. О времени выхода апдейта, сведений нет.


Напомним, что в мае в Китае был показан Redmi K20, который спустя короткое время обрел глобальную версию и она получила название Xiaomi Mi 9T. За небольшую сумму средств пользователь получает аппарат с AMOLED‑дисплеем, аккумулятором емкостью 4000 мАч, наэкранным сканером отпечатков пальцев, SoC Snapdragon 730, неплохой тройной камерой и чипом NFC.


Источник: ixbt.com



Xiaomi Mi 9T Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Игорь Сав
ничего подобного не наблюдается.н
30.01.2020 12:25
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Nai
Какой же блин проблемный mi 9t
30.01.2020 12:19
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Быстро разряжается Xiaomi Mi 9T? Компания готовит исправление