Бюджетник Samsung Galaxy M12 все ближе к выходу – смартфон получил очередной сертификат

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Samsung Galaxy M12 должен выйти совсем скоро – об этом говорят многочисленные сертификаты.

Samsung продолжает наводнять рынок своими устройствами. В начале этого месяца новый смартфон Galaxy M12 получил несколько сертификатов, в том числе от Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG. Позднее устройство также было сертифицировано Бюро стандартов Индии (BIS) и Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Теперь смартфон получил сертификацию от органа Национальной комиссии Таиланда по радиовещательным телекоммуникациям (NBTC). Этот сертификат, наконец, подтвердил коммерческое название устройства.

На странице устройства в NBTC говорится, что на рынок смартфон Samsung поступит под ожидаемым названием Galaxy M12. К сожалению, кроме подтверждения отсутствия поддержки 5G-сетей, больше информации о характеристиках устройства не указано.

Раннее сертификаты Wi-Fi и Bluetooth показали, что в смартфоне будет реализована поддержка Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0, а прошивка будет основана на Android 11. Также сертификат в FCC подтвердил, что в Galaxy M12 будет установлена батарея емкостью 6000 мАч.

Недавно устройство также было замечено в бенчмарке Geekbench. Страница смартфона показала, что сердцем устройства будет являться собственный чипсет Samsung Exynos 850, а помогать ему будет, как минимум, 3 Гб оперативной памяти.

Ранее мы также получили рендеры Galaxy M12, которые показали, что устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем с вырезом в виде капли для фронтальной камеры. Устройство оснащено квадратным блоком основной камеры и боковым сканером отпечатков пальцев.

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Источник: Twitter



https://andro-news.com/news/samsung-galaxy-m12-budet-imet-ne-takuyu-ogromnuyu-batareyku-kak-.html Samsung Galaxy M12 будет иметь не такую огромную батарейку, как считалось до этого(в Адм. панель)