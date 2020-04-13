Бюджетный Lenovo A7 получил чип Unisoc и батарейку на 4000 мАч

1100

Традиционно в А-серии у компании Lenovo находятся бюджетные модели с прицелом на продолжительное время работы. По такому же «рецепту» создавали и Lenovo A7, который оснастили процессором Unisoc (Spreadtrum) и аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч.

Новинка получила дисплей диагональю 6,09 дюйма разрешением HD+ (1560х720 точек) с каплей-вырезом под 5-мегапикскельную фронтальную камеру. В арсенале Lenovo A7 восьмиядерный процессор SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц и графикой PowerVR IMG8322, 2 Гб оперативной памяти и сдвоенная тыльная камера 13 Мп + 2 Мп.

Оснастили смартфон сканером отпечатков пальцев на задней панели, и в качестве операционной системы выступает Android 9.0 Pie. Производитель декларирует, что на одном заряде аппарат сможет продержаться до 416 часов в режиме ожидания и в режиме разговоров — до 57 часов. Доступен Lenovo A7 будет в черном и синем цветах.

На данный момент компания не озвучивает ценник на смартфон и те рынки, на которые он выйдет. Так же нет сведений, когда намечен старт продаж устройства.

Источник: xatakandroid