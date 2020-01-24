Бюджетный Samsung Galaxy M21 будет мощнее предшественника

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Чтобы увеличить свои шансы выжить в ожесточенной войне с китайскими бюджетниками, Samsung перестроила свои ряды и вывела на рынок доступную серию Galaxy M. Одним из удачных аппаратов вышел Galaxy M20, который был лишен «понтов» с переплатой за бренд и его тепло встретили в Индии, где он был среди самых популярных моделей.





Но уже прошел год с момента выхода Galaxy M20, и пришло время обновляться. Благодаря бенчмарку Geekbench 5 есть возможность узнать некоторые характеристики Galaxy M21. Синтетический тест дает понимание, что смартфон получит восьмиядерный чип Exynos 9611, 4 Гб оперативной памяти и операционку Android 10.









По итогам однопоточного теста смартфон смог набрать 348 баллов, а в многопоточном — 1265. По тем слухам, что ранее появлялись в сети, Galaxy M21 должен предложить флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на 24 Мп и помогать ему станет датчик глубины разрешением 5 Мп.





Точная дата анонса Samsung Galaxy M21 не объявлена. Но, скорее всего, его премьера состоится в самое ближайшее время и первой страной, где он будет доступен должна стать Индия.





Источник: gsmarena.com