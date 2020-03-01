Carbon 1 Mark II: легкий, тонкий и корпус из углеродного волокна

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Большинство корпусов смартфонов изготовлены из поликарбоната, стекла и металла. Изредка производители мобильных устройств экспериментировали с керамикой. «Белой вороной» среди всех устройств стал Carbon 1 Mark II. Этот аппарат от никому неизвестной немецкой компании Carbon Mobile не удостоился бы внимания, если бы не одна его особенность. Корпус модели изготовлен из карбоновых волокон.

Производитель заявляет, что смартфон создан с применением технологии HyRECM или углепластика. Использование этого материала позволило сделать корпус тонким (толщина 6,3 мм) и легким (125 грамм). Что касается технических характеристик, то тут новинка ничем не впечатляет.

Базируется Carbon 1 Mark II на чипе Helio P90, обладает 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб энергонезависимой, AMOLED‑дисплеем диагональю 6,01 дюйма разрешением 2160х1080 точек и защищает его стекло Gorilla Glass 6. Оснастили смартфон портом USB Type-C, аккумулятором емкостью 3050 мАч, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, операционной системой Android 10 и сдвоенной основной камерой, где главный датчик на 16 Мп со светосилой f/2.0.

В продажу Carbon 1 Mark II должен поступить в июне по заоблочной цене в 800 евро или $882. В планах продать 2000 устройств.

Источник: carbonmobile