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Цена на Redmi K30 Pro рухнула в Китае

01.06.2020 1689 5

Недорогой флагман Redmi K30 Pro был представлен в марте.  Поклонники бренда могут быть не совсем довольны ценой новинки, но Redmi K30 Pro по-прежнему является одним из самых дешевых смартфонов с чипсетом Snapdragon 865. Кроме того, сейчас стоимость устройства стала ещё более привлекательной.

 

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Теперь пользователи, выбравшие вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, будут платить 2999 юаней вместо 3399 – скидка составила 400 юаней. В долларах цена понизилась с 475$ до 419$. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти теперь продается за 2699 юаней (378 долларов).  Самая мощная версия на 8 /256 гигабайт теперь продается за 3399 юаней или 476 долларов.


Характеристики Redmi K30

redmi k30 pro
 Как уже упоминалось, Redmi K30 Pro получил процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G.  Кроме того, он оснащен 6,67-дюймовым Super AMOLED FHD+ дисплеем.  К сожалению, экран ограничен частотой обновления 60 Гц, и это очень разочаровало многих фанатов компании.  Обычная версия Redmi K30 оснащена 120 Гц IPS-матрицей.  Смартфон также имеет продвинутую систему жидкостного охлаждения для обеспечения хорошей производительности во всех играх без троттлинга.  Кроме того, компания сохранила 3.5 мм разъём для наушников и стандартный для Xiaomi ИК-порт.

 

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За фото в Redmi K30 отвечает основной модуль Sony IMX686 на 64MP.  Вместе с ним также установлен 5-мегапиксельный макрообъектив, сверхширокоугольная камера на 13 мегапикселей и 2 МП датчик глубины.  В выдвижном модуле спереди находится 20МП фронтальная камера.  Время работы обеспечивает батарея на 4700 мАч с 30 Вт быстрой зарядкой. Что касается программного обеспечения, флагман работает на Android 10 с оболочкой MIUI 11.  В Индии и Европе устройство было выпущено как Poco F2 Pro – преемник оригинального Pocophone F1.  К сожалению, новые промо-цены, похоже, не влияют на индийский вариант, но это указывает на то, что устройство в скором времени может подешеветь и в остальном мире.﻿

 

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Источник: gizchina

Xiaomi Redmi Redmi K30 Pro скидка
Автор: elders0n Дата публикации: 01.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Кирилл
Redmi K30 Pro представлен еще в марте, а не в прошлом месяце (май). И новостную ленту нахуя забиваем херней? Нам зачем, что цена упала на смартфон для рынка Китая? И вишенка на торте: зачем нам знать влияют ли новые цены на индийский вариант смартфона?
01.06.2020 09:51
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elders0n
Привет! Изменения цены в Китае говорят о ценовой политике компании, это значит, что Xiaomi готова пойти на некоторые уступки. Индия - второй по важности рынок после Китая, и если там скидок ещё нет, то и в Европе их ждать не стоит. Если что-то уходит из Китая, то часто попадает сначала в Индию, поэтому важно за ней следить.
01.06.2020 09:59
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Кирилл
Что за бред я сейчас прочитал? Попытка состроить из себя аналитика? Снижение цены на отдельную модель отнюдь не означает изменение ценовой политики компании. Уже видно, что Xiaomi повышает цены на свои смартфоны + падение цены может быть лишь показателем слабого спроса. И каким боком цена Redmi K30 Pro в Китае влияет на рынок Европы и Индии? Напомню, что Poco позиционируют как отдельный бренд и он не будет ориентироваться при продажах Poco X2 Pro на цены индийской версии Redmi K30 Pro. Не нужно пытаться найти взаимосвязь глубокую и дальновидную мысль. А еще и присваивать себе мысль из первоисточника. Тем более, что речь идет об ограниченной партии смартфонов. Лучше лучше подбирать контент в плане полезности и реального интереса для нас, читателей стран СНГ
01.06.2020 10:07
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elders0n
Привет, почти со всеми тезисами не согласен, но твоё мнение учтено. Спасибо за комментарий
01.06.2020 10:29
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Кирилл
Серьезно? Учитывай мое мнение. Мнение читателя и поменьше самолюбования собой, как отличным новостником. На данном этапе тупое и бездумное переписывание статей на русском языке. Практически слово в слово с первоисточником. Побольше самосовершенствования.
01.06.2020 10:37
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Цена на Redmi K30 Pro рухнула в Китае