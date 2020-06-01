Цена на Redmi K30 Pro рухнула в Китае

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Недорогой флагман Redmi K30 Pro был представлен в марте. Поклонники бренда могут быть не совсем довольны ценой новинки, но Redmi K30 Pro по-прежнему является одним из самых дешевых смартфонов с чипсетом Snapdragon 865. Кроме того, сейчас стоимость устройства стала ещё более привлекательной.

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Теперь пользователи, выбравшие вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, будут платить 2999 юаней вместо 3399 – скидка составила 400 юаней. В долларах цена понизилась с 475$ до 419$. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти теперь продается за 2699 юаней (378 долларов). Самая мощная версия на 8 /256 гигабайт теперь продается за 3399 юаней или 476 долларов.



Характеристики Redmi K30



Как уже упоминалось, Redmi K30 Pro получил процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Кроме того, он оснащен 6,67-дюймовым Super AMOLED FHD+ дисплеем. К сожалению, экран ограничен частотой обновления 60 Гц, и это очень разочаровало многих фанатов компании. Обычная версия Redmi K30 оснащена 120 Гц IPS-матрицей. Смартфон также имеет продвинутую систему жидкостного охлаждения для обеспечения хорошей производительности во всех играх без троттлинга. Кроме того, компания сохранила 3.5 мм разъём для наушников и стандартный для Xiaomi ИК-порт.

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За фото в Redmi K30 отвечает основной модуль Sony IMX686 на 64MP. Вместе с ним также установлен 5-мегапиксельный макрообъектив, сверхширокоугольная камера на 13 мегапикселей и 2 МП датчик глубины. В выдвижном модуле спереди находится 20МП фронтальная камера. Время работы обеспечивает батарея на 4700 мАч с 30 Вт быстрой зарядкой. Что касается программного обеспечения, флагман работает на Android 10 с оболочкой MIUI 11. В Индии и Европе устройство было выпущено как Poco F2 Pro – преемник оригинального Pocophone F1. К сожалению, новые промо-цены, похоже, не влияют на индийский вариант, но это указывает на то, что устройство в скором времени может подешеветь и в остальном мире.﻿

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Источник: gizchina