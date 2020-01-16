Цена на Samsung Galaxy Z Flip может быть относительно невысокой

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После нескольких лет разработок и обещаний сделать смартфоны гибкими, производители вывели на рынок складные аппараты. Samsung Galaxy Fold был в числе первенцев, но конструкционные проблемы не позволили ему получить свою долю триумфа. Остается надеяться, что в случае со вторым складным смартфоном все пройдет гладко и серьезных проблем удастся избежать.





Анонс Samsung Galaxy Z Flip должен состояться 11 февраля, и он вроде бы в скором времени должен поступить и в продажу. Но никаких точных сроков старта продаж нет. Зато есть новости о цене на новинку.





В сети уже мелькала информация, что за раскладушку с гибким дисплеем должны запросить $850, что очень немного с оглядкой на тот форм-фактор и гибкую матрицу, которые она получила.









В пользу того, что ценник на Galaxy Z Flip будет невысоким высказался и южнокорейский ресурс iNews24. По его данным стоить смартфон должен в районе $860. Правда, похоже, что речь идет о младшей модификации, тогда как на топовую он может вырасти до $1300.





Если Samsung заявит такие ценники на Galaxy Z Flip по всему миру, то есть шанс, что его начнут неплохо покупать и он серьезно навредит продажам обновленного Motorola Razr.





Источник: inews24.com







