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Цена отложенного релиза iPhone 12 — 18 миллиардов долларов

05.05.2020 354 0

За более чем десятилетнюю историю существования iPhone компания Apple может отойти от практики сентябрьского релиза нового поколения смартфонов. В сети упорно ходят слухи, что выход iPhone 12 может быть отложен из-за карантина, вызванного коронавирусом. По оценкам специалистов инвестиционного банка Goldman Sachs, если Apple задержит выход нового поколения айфонов, то компания может потерять около $18 млрд, и выручка сократится на 14% в годовом исчислении.

 

Цена отложенного релиза iPhone 12 — 18 миллиардов долларов – фото 1

 

Среди причин, почему корпорации из Купертино не стоит медлить, называют то, что ключевые конкуренты уже успели выпустить на рынок свои флагманы, многие из которых получили поддержку сетей пятого поколения. В условиях все возрастающего спроса на 5G‑смартфоны, Apple может подрастерять приличную армию пользователей, которые не захотят ждать и предпочтут продукты конкурентов с поддержкой сетей 5G.

 

Цена отложенного релиза iPhone 12 — 18 миллиардов долларов – фото 2

 

Правда, есть те, кто считает, что в условиях кризиса, падения экономики и истощения финансов пользователей, у iPhone 12 нет шанса на высокий спрос. В этих условиях многие могут попросту отказаться от покупки новенького айфона и выход iPhone 12 в сентябре уже изначально обречен на провал. А Apple не может себе позволить, чтобы ее продукты провалились и не было ажиотажа. В этой ситуации у компании нет другого выхода, как отложить анонс смартфонов ближе к новому году.

 

Осталось только увидеть, какую тактику выберет Apple: будет ли она строго следовать собственной традиции сентябрьского релиза или решится отложить запуск iPhone 12.

 

Источник: sina

iPhone 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.05.2020

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Цена отложенного релиза iPhone 12 — 18 миллиардов долларов