Цена отложенного релиза iPhone 12 — 18 миллиардов долларов

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За более чем десятилетнюю историю существования iPhone компания Apple может отойти от практики сентябрьского релиза нового поколения смартфонов. В сети упорно ходят слухи, что выход iPhone 12 может быть отложен из-за карантина, вызванного коронавирусом. По оценкам специалистов инвестиционного банка Goldman Sachs, если Apple задержит выход нового поколения айфонов, то компания может потерять около $18 млрд, и выручка сократится на 14% в годовом исчислении.

Среди причин, почему корпорации из Купертино не стоит медлить, называют то, что ключевые конкуренты уже успели выпустить на рынок свои флагманы, многие из которых получили поддержку сетей пятого поколения. В условиях все возрастающего спроса на 5G‑смартфоны, Apple может подрастерять приличную армию пользователей, которые не захотят ждать и предпочтут продукты конкурентов с поддержкой сетей 5G.

Правда, есть те, кто считает, что в условиях кризиса, падения экономики и истощения финансов пользователей, у iPhone 12 нет шанса на высокий спрос. В этих условиях многие могут попросту отказаться от покупки новенького айфона и выход iPhone 12 в сентябре уже изначально обречен на провал. А Apple не может себе позволить, чтобы ее продукты провалились и не было ажиотажа. В этой ситуации у компании нет другого выхода, как отложить анонс смартфонов ближе к новому году.

Осталось только увидеть, какую тактику выберет Apple: будет ли она строго следовать собственной традиции сентябрьского релиза или решится отложить запуск iPhone 12.

Источник: sina