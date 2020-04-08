Ценники на серию Huawei P40 в Китае

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Несмотря на то, что Huawei переживает не самые лучшие времена, она все же не отказалась от премьеры серии P40 на глобальном рынке. В этом году компания взяла на вооружение стратегию Samsung и выпустила три версии флагмана: Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Сегодня, через две недели после мирового релиза была устроена их премьера в Китае.









Данный анонс интересен тем, что есть возможность сравнить европейские цены на серию Huawei P40 с ценниками в Поднебесной. Итак, Huawei P40 будет продаваться у себя на родине в трех версиях: 6/128 Гб — $593, 8/128 Гб — $635 и 8/256 Гб — $706. Для сравнения версию с 8/128 Гб в Европе готовы продать за 799 евро ($868).









Также три модификации получил и Huawei P40 Pro, где за самую младшую с 8/128 Гб памяти просят $847, вариант с 8/256 Гб обойдется в $918 и за топовую версию с 8/512 Гб придется отдать $1045. Для пользователя в Европе покупка смартфона с 8/256 Гб памяти обойдется в 999 евро ($1085).





Доступен на домашнем рынке и премиальный Huawei P40 Pro+, который предлагают за $1130 с 8/256 Гб памяти и за 8/512 Гб — $1258. Продажи базовой и Pro-версии стартовали с сегодняшнего дня, а Huawei P40 Pro+ задержится до 1 июня.





Смартфоны серии Huawei P40 получили одни из лучших дисплеев на рынке и тут не забыли предложить повышенную частоту обновления — 90 Гц. Нашлись те, кто посчитал, что в случае с флагманами компания могла бы пойти на установку 120-герцовых экранов. После презентации журналисты решили поинтересоваться у главы мобильного подразделения Huawei, почему предпочтение не было отдано матрицам с частотой обновления 120 Гц.





На что тот дал однозначный ответ — выбор продиктован заботой об автономности. Получи новинки 120-Гц экраны и за это пришлось бы расплачиваться увеличившимся жором батарейки.

Источник: mydrivers, mydrivers







