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Цены на серию Samsung Galaxy S20 и фото Galaxy S20 Ultra

05.02.2020 1657 8

Презентация флагманов Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля. Многое о смартфонах уже известно, но череда утечек не утихает. У нас появилась возможность увидеть Galaxy S20 Ultra на «живом» фото, а также оценить стоимость устройств.

 

Цены на серию Samsung Galaxy S20 и фото Galaxy S20 Ultra – фото 1


Акцент на снимке сделан на основной камере. Будет немало тех, кто раскритикует дизайн тыльного модуля, который получился достаточно большим и массивным. Прямоугольная площадка вмещает в себя несколько датчиков изображения, один из которых перископ-модуль с надписью 100Х.


Что касается ценников, то они будут высокими. Сетевой информатор Джон Проссер со ссылкой на анонимного сотрудника Samsung сообщил о том, что за Galaxy S20 компания намерена просить от $999. Стоимость Galaxy S20+ будет стартовать с отметки $1199, а тем, кто захочет приобрести Galaxy S20 Ultra стоит быть готовыми заплатить за него от $1399.

 

Цены на серию Samsung Galaxy S20 и фото Galaxy S20 Ultra – фото 2


Есть немало тех, кто раскритиковал компанию за столь высокие цены на смартфоны. На рынке США серия Galaxy S20 будет стоить дороже iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, что явно ставит ее в проигрышное положение. Да, новые флагманы Samsung имеют преимущество в виде 5G-модема, но на сегодняшний день сети пятого поколения еще слабо распространены и этот фактор не будет играть большого значения при выборе устройств.


На первый план выйдет цена и тут продукты Samsung проигрывают конкурентам. Но ценники на флагманы компании имеют склонность быстро снижаться, поэтому уже через пару месяцев смартфоны Apple лишится ценового преимущества и тут уже есть шанс, что флагманы Samsung станут неплохо продаваться. 


Источник: gsmarena.com



Samsung Galaxy S20 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 8
 
Hryhorian Mykhaylo
ГНУСМАС! За дизайн камер однозначно раскритикую))
05.02.2020 20:34
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INN
За эту цену пофиг дизайн, проходит мимо Самсунг.
05.02.2020 19:31
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Кирилл
Слова типичного нищеброда
05.02.2020 20:29
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Angrysight
Больные на голову в шамшунге
05.02.2020 18:22
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Зелёнкин
Шимсунг и этим все сказано!
05.02.2020 17:59
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Кирилл
Балду лечи
05.02.2020 20:27
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Kirill
Балду лечи
05.02.2020 20:28
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Sergei 21
не купить
05.02.2020 17:59
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Цены на серию Samsung Galaxy S20 и фото Galaxy S20 Ultra