Цены на серию Samsung Galaxy S20 и фото Galaxy S20 Ultra

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Презентация флагманов Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля. Многое о смартфонах уже известно, но череда утечек не утихает. У нас появилась возможность увидеть Galaxy S20 Ultra на «живом» фото, а также оценить стоимость устройств.





Акцент на снимке сделан на основной камере. Будет немало тех, кто раскритикует дизайн тыльного модуля, который получился достаточно большим и массивным. Прямоугольная площадка вмещает в себя несколько датчиков изображения, один из которых перископ-модуль с надписью 100Х.





Что касается ценников, то они будут высокими. Сетевой информатор Джон Проссер со ссылкой на анонимного сотрудника Samsung сообщил о том, что за Galaxy S20 компания намерена просить от $999. Стоимость Galaxy S20+ будет стартовать с отметки $1199, а тем, кто захочет приобрести Galaxy S20 Ultra стоит быть готовыми заплатить за него от $1399.





Есть немало тех, кто раскритиковал компанию за столь высокие цены на смартфоны. На рынке США серия Galaxy S20 будет стоить дороже iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, что явно ставит ее в проигрышное положение. Да, новые флагманы Samsung имеют преимущество в виде 5G-модема, но на сегодняшний день сети пятого поколения еще слабо распространены и этот фактор не будет играть большого значения при выборе устройств.





На первый план выйдет цена и тут продукты Samsung проигрывают конкурентам. Но ценники на флагманы компании имеют склонность быстро снижаться, поэтому уже через пару месяцев смартфоны Apple лишится ценового преимущества и тут уже есть шанс, что флагманы Samsung станут неплохо продаваться.





Источник: gsmarena.com







