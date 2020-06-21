CEO OnePlus может начать работать в другой компании

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Основатель, генеральный директор и просто главный человек в OnePlus может начать работать в Oppo. Пит Лау, бывший ранее вице-президентом Oppo создал OnePlus в декабре 2013 года.

За это время компания выпустила более 15 успешных смартфонов, а её оборот в 2019 году превысил $1.9 млрд. На корпорацию работает более 1000 человек.

Цель OnePlus – ﻿делиться лучшими технологиями с миром. Компания стала известна благодаря собственным смартфонам-убийцам флагманов, но сейчас расширяет портфель. Одним из важных шагов к завоеванию большего количества рынков стал выпуск OnePlus 8 – ﻿дорого смартфона, который стал просто бескомпромиссным предложением, сочетающим в себе все доступные на данный момент технологии.

Пит Лау может вернуться в Oppo

К счастью, даже если опубликованный инсайдером Ice Universe слух окажется правдой, Пит останется в OnePlus. Он продолжит руководить фирмой, а работа в Oppo только улучшит взаимодействие компаний и поможет наладить продуктивный обмен технологиями.

Напомним, OnePlus принадлежит холдингу BBK, который, в свою очередь, владеет Oppo, Vivo и Realme. Это означает, что никакого конфликта интересов от ротации не произойдёт, скорее наоборот – ﻿переход Пита поможет каждому бренду.

В любом случае, на данный момент это только слухи.

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Источник: Twitter