CEO OnePlus может начать работать в другой компании
Основатель, генеральный директор и просто главный человек в OnePlus может начать работать в Oppo. Пит Лау, бывший ранее вице-президентом Oppo создал OnePlus в декабре 2013 года.
За это время компания выпустила более 15 успешных смартфонов, а её оборот в 2019 году превысил $1.9 млрд. На корпорацию работает более 1000 человек.
Цель OnePlus – делиться лучшими технологиями с миром. Компания стала известна благодаря собственным смартфонам-убийцам флагманов, но сейчас расширяет портфель. Одним из важных шагов к завоеванию большего количества рынков стал выпуск OnePlus 8 – дорого смартфона, который стал просто бескомпромиссным предложением, сочетающим в себе все доступные на данный момент технологии.
Пит Лау может вернуться в Oppo
К счастью, даже если опубликованный инсайдером Ice Universe слух окажется правдой, Пит останется в OnePlus. Он продолжит руководить фирмой, а работа в Oppo только улучшит взаимодействие компаний и поможет наладить продуктивный обмен технологиями.
Напомним, OnePlus принадлежит холдингу BBK, который, в свою очередь, владеет Oppo, Vivo и Realme. Это означает, что никакого конфликта интересов от ротации не произойдёт, скорее наоборот – переход Пита поможет каждому бренду.
В любом случае, на данный момент это только слухи.
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Источник: Twitter
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