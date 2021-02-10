Этот смартфон хотят все! Топовые характеристики за копейки

22.03.2024 81270 23

Друзья, сегодня поговорим о самом крутом среднебюджетнике на 2024 год. Это будет Motorola Edge 40, который в прошлом году просто разорвал рынок доступных смартфонов, и эта модель по-прежнему остается на пике популярности.

 

Этот смартфон хотят все! Топовые характеристики за копейки

Вы можете сказать, что производители и так выпускают много крутых недорогих телефонов, но часто у них преимущество в сторону какого-нибудь конкретного параметра. К примеру, Poco X6 Pro – это монстр производительности, но камеры там не топового уровня, а Samsung Galaxy A54 фотографирует круто, но не подходит для трудных задач.

 

Motorola Edge 40 стоит ли покупать

 

У Motorola Edge 40 такой проблемы нет: он демонстрирует крутые показатели в любых параметрах, и сейчас вы в этом убедитесь.

 

Начну я с внешнего вида. Дизайн Motorola Edge 40 производит исключительно положительное впечатление. Блок основной камеры аккуратный и небольшой, на нем размещены только два нужных модуля. Каркас корпуса здесь алюминиевый, а задняя крышка имеет покрытие из экокожи, которая очень приятная на ощупь. Благодаря экокожи смартфон не ускользает из рук и почти не собирает следы от пальцев.

 

Технические характеристики Motorola Edge 40

 

Модель представлена в четырех цветах – светло-зеленый, голубой, черный и малиновый. Оптический сканер отпечатков пальцев находится под экраном, к его работе нет никаких претензий.

 

Как видите, дисплей у Motorola Edge 40 скруглен, и к этому можно относиться по-разному. Лично я не фанат скругленных граней, но и дискомфорта во время использования не возникает.

 

Смартфон не очень большой и тяжелый, если сравнивать с конкурентами. В руке лежит удобно, эти закругленные грани не врезаются в ладонь, да и вес умеренный. От воды и пыли есть полноценная защита стандарта IP68, так что можно не бояться, что влага попадет в устройство.

 

Motorola Edge 40 лучший на 2024 год

 

Итак, снаружи Motorola Edge 40 смотрится практически как реальный флагман. Начинка здесь тоже не менее крутая. OLED-экран имеет диагональ 6.55 дюймов при разрешении Full HD+, а максимальная частота обновления составляет 144 Гц. В настройках вы сможете подкрутить цветопередачу по своему усмотрению.

 

Цвета сочные и картинка очень качественная. Максимальное значение пиковой яркости достигает 1200 нит, поэтому не беспокойтесь, что на солнце что-то не рассмотрите.

 

Почему стоит купить Motorola Edge 40

 

В качестве процессора Motorola Edge 40 использует 6-нанометровый Mediatek Dimensity 8020. Да, это не флагманское железо и оно проигрывает, например, чипу Dimensity 8300 Ultra, который установлен в Poco X6 Pro.

 

Но не стоит этим беспокоиться, поскольку Dimensity 8020 без проблем справляется не только с повседневными задачами, но и с большинством мощных игр. Для среднебюджетника это идеальный вариант.

 

Производительность Motorola Edge 40

 

Motorola Edge 40 имеется в двух модификациях: оперативной памяти в этих вариантах только 8 ГБ, а внутреннее хранилище можно выбрать на 128 или 256 ГБ. Этого вполне достаточно в 2024 году.

 

С коробки смартфон функционирует на Андроиде 13, но в ближайшее время запланировано обновление до четырнадцатой версии зеленого робота. Андроид 15 этот красавец тоже должен получить. Работает все шустро, никаких лагов, подвисаний и других подобных проблем.

 

Параметры Motorola Edge 40

 

Теперь, друзья, что у нас по камерам Motorola Edge 40. Здесь нет никаких ненужных модулей, только основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный на 13 Мп с автофокусировкой. Для своего ценового сегмента смартфон фотографирует очень хорошо, это один из самых крутых результатов в среднебюджетной категории.

 

Как фотографирует Motorola Edge 40

 

Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп, а запись видео на обе камеры возможна в 4K с 30 кадрами в секунду.

 

Стоит ли покупать Motorola Edge 40 в 2024 году

 

Автономность тоже не подводит. Аккумулятор имеет емкость 4400 мАч, и этого достаточно для одного дня активной работы. Если вы не очень ярый пользователь, то на одном заряде Мото продержится точно больше суток.

 

Проводная зарядка здесь с хорошей мощностью 68 Вт. Есть даже беспроводная, что очень круто. Но ее мощность составляет всего 15 Вт.

 

Сколько стоит Motorola Edge 40?

 

И напоследок закроем вопрос с ценой. Motorola Edge 40 официально продается внутри нашей страны и приблизительная цена за версию 8/256 ГБ составляет 13 999 грн. Это европейская версия с официальной гарантией.

 

Согласитесь, что ценник очень приятный, и я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на эту модель, если ищете оптимальный среднебюджетник на 2024 год.

 

﻿

Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке
https://andro-news.com/ru/news/how-to-create-two-whatsapp-accounts.html

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 22.03.2024
Комментарии
Всего комментариев: 23
   
   
Олег 0
Братья и сестры ждём вас в игре Штормавал в телефоне
25.03.2024 13:58
Ответить
Фёдор 0
Напоминает Infinix Zero 30 5G точно такие же характеристики. На деле фото на 3. Процессор на 3.
Вышел Самсунг А 55, вот он и будет лидером бюджетников 2024.
24.03.2024 20:18
Ответить
Виталий -11
Идите все на хуй! Самый отличный телефон это Poco F3. Сосите все ишачий Хуй ебланы! Poco лучший! Ебантеи!
24.03.2024 16:48
Ответить
Некто 0
Зачем спорите? сейчас бюджетники,это до 40 000 ;если телефон не включать,то он и неделю не разряжается.давно пора рекламу,типа :наш телефон никогда тебя не подведетведь в нем отсутствует процессор.он не способен ошибаться,в принципе.
24.03.2024 10:41
Ответить
Павло -2
Цікаво. Але я ліпше ябко візьму якесь в таку ціну, бо андроїд це китайський шпигун: він все списує і передає в мгб Китаю. Сам бачив, мені показували майстри, скільки там буває томів зіпфайлів у скритому сховищі....
24.03.2024 08:54
Ответить
Вадим 5
Моторола и Андроид, это американские компании идиот
24.03.2024 10:01
Ответить
СБУ 1
Атветил так, атветил.
Парноикам типо теории заговора.
24.03.2024 10:54
Ответить
Максим 0
Я так розумію ти крутий шпигун))) Що там китайці побачать, як ти по сайтам для дорослих лазишь? Як мені ці клоуни вще набридли
27.03.2024 09:12
Ответить
Денис 0
Очень рад, что телефоны Motorola практически не дорожают. А характеристики, сравнивая с прошлогодними смартфонами, отличаются в хорошую сторону. У самого Motorola Edge 20, 2 года назад покупал за 14к. Телефон вполне не плохой, я бы сказал отличный, лично меня всё устраивает. Можно как в игры поиграть, так и довольно-таки хорошего качества делать фото/видео. Почти все игры идут в 60 фпс на максимальных настройках графики. То же Геншн в ~50 (правда это было год назад, а уже новые версии там больше всяких приколов, что нагружают проц, ну да ладно, впрочем, не важно). 144 гц экран радует, картинка очень плавная, и как будто бы ощущается лёгкость. За всё время использования есть только два минуса:
1) батарея маленького объёма, всё-таки 4000 мАч для своих характеристик мало
2) почему-то долго подключается/ищет сеть Wi-Fi. Из приятных мелочей могу выделить фишку с трясением телефона, и тогда включается фонарик, пользуюсь ей чуть ли не каждый день И да, лагов практически нет, да, бывает изредка, но и так нормас
24.03.2024 03:03
Ответить
Олексій -4
Що ви пиздите він не за комійки блеть нащо таке морозити ...
24.03.2024 03:02
Ответить
Владимир 5
Боже, одно чмо в эфире.... и из этого говна растет будущее украины
25.03.2024 06:53
Ответить
Ярослав 0
Я купую мотороли тільки через те що там круто та зручно вмикається ліхтарик і камера.
Також за цікавий дизайн, завжди мотороли виділяються в цьому плані на мою думку в кращу сторону. Характеристики... Це для мене другорядне, але здається вони плюс мінус адекватні за ці гроші.
23.03.2024 18:58
Ответить
Едуард 6
Хіба це за копійки, багато хто зарплату таку не має.
23.03.2024 16:07
Ответить
Олег 2
АКБ 4400? Оперативка 8?
Оце то топовий. Такий,як руццька армія "друга сильнєйша". З кінця.
23.03.2024 09:25
Ответить
Ярослав 2
За ці гроші це нормальні характеристики. І на секундочку, можна в налаштуваннях добавити +2гб оперативки, і будете мати 10. Не вірите, гугліть за цю фічу)
23.03.2024 18:53
Ответить
Геннадій 2
За десять хвилин заряджається на 100 відсотків і не нагрівається.
Купи та перевір.
23.03.2024 19:16
Ответить

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Этот смартфон хотят все! Топовые характеристики за копейки