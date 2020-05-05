Чем игровой Lenovo Legion Gaming может удивить

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Самый большой рынок смартфонов — Китай. И именно там сумели завоевать свою нишу такие аппараты, как геймерские мобильные устройства. Не самое завидное положение заставляет Lenovo искать тот продукт, который позволит наделать шороху на рынке. Попытка осуществить задуманное — выпуск игрового смартфона Legion Gaming.

Ресурс XDA-Developers со ссылкой на надежный источник выложил в сеть скриншоты из промо-видео производителя, посвященных новинке. Удалось найти подтверждение, что Lenovo Legion Gaming получит емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой рекордной по мощности зарядки на 90 Вт. Нашлось упоминание, что смартфон оснастят чипом Snapdragon 865, дисплеем разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 270 Гц.

Обещают фронтальные стереодинамики, систему жидкостного охлаждения с двумя теплоотводными трубками, фронталку на 20 Мп, сдвоенную основную камеру 64 Мп + 16 Мп, флеш-память стандарта UFS 30 и оперативную память LPDDR5. Работать устройство будет под управлением Android 10 с фирменной оболочкой ZUI 12, которую вполне могут переименовать в LegionOS.

Lenovo Legion Gaming облачат в корпус с агрессивным дизайном с двумя портами USB Type-C, один из которых расположится на сбоку. Еще один любопытный финт — выдвижная селфи-камера по центру одной из боковых сторон устройства.

Источник: xda-developers