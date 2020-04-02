Чем Snapdragon 865+ будет отличаться от Snapdragon 865

145

В феврале появились слухи, что Qualcomm планирует вывести на рынок более производительную версию флагманского чипа Snapdragon 865. Новая платформа получит название Snapdragon 865+ и от базовой версии однокристальной системы должна отличаться повышенными частотами процессорных ядер и видеоускорителя.

И вот сегодня редактор XDA Developers Макс Вайнбах подтвердил информацию, что Qualcomm проектирует Snapdragon 865+ и рассказал об иерархии процессорных ядер внутри. Раздобыл он сведения в базе данных бенчмарка Geekbench 5, где прошел тестирование прототип Samsung Galaxy Note 20+. Чипсет получил восемь вычислительных ядер, которые сгруппированы в трех кластерах.

Один из них выделен под квартет энергоэффективных ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц, второй кластер отведен под три производительных ядра с частотой 2,4 ГГц и завершает ансамбль — одно высокопроизводительное ядро, разогнанное до частоты 3,1 ГГц.

Если сравнивать с Snapdragon 865, то его разогнанная версия получила аналогичную архитектуру и количество ядер. Первый и второй кластер аналогичные и единственное отличие — увеличенная до 3,1 ГГц частота одного высокопроизводительного ядра и, скорее всего, это тюнингованное ядро Cortex-A77.

Можно предположить, что Snapdragon 865+ также будет изготовлен по 7-нанометровой технологии, получит разогнанную графику Adreno 650, внешний 5G-модем, цифровой сигнальный процессор Hexagon 698, процессор обработки изображений Spectra 480 и поддержку скоростной зарядки Quick Charge 4+.

Источник: mydrivers