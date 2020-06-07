Чемпионы мощности и силы: рейтинг самых лучших смартфонов мая

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Никаких «слабаков», «вялых» по производительности и с тормозами устройств. Только технически совершенные, самые «злые» смартфоны, которым не было равных в мае нынешнего года. Это модели, которые сумели дать «пинок под зад» конкурентам на базе Android.

Лучшие смартфоны для любителей цифр в бенчмарках

По традиции разработчики AnTuTu составили рейтинг самых производительных смартфонов на базе Android по итогам мая. Топ-10 самых мощных устройств, актуальных и доступных на мировом рынке. В отличие от китайского рейтинга, майский табель рангов указывает на то, что времена доминирования Snapdragon 865 еще не наступили.

Смартфоны с последним топовым чипом от Qualcomm заняли только первые четыре места, оставив шесть прочих строчек на «растерзание» конкурентам с Exynos 990 и Snapdragon 855+. Такая расстановка сил объясняется тем, что далеко не все китайские флагманы на базе Snapdragon 865 доступны за пределами Поднебесной.

Самым мощным смартфоном по итогам мая признан Xiaomi Mi 10 Pro, сумевший набрать 590 838 баллов. Второе место занял Redmi K30 Pro и третьим стал OnePlus 8 Pro. В десятку самых лучших попали Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Asus ROG Phone 2, Samsung Galaxy S20+, Realme X2 Pro и Galaxy S20.

Скептически относиться к итоговой таблице заставляет, прежде всего, тот факт, что в ней не нашлось место флагманам серии Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 и тем же OnePlus 8, Motorola Edge + и LG V60 ThinQ 5G с аналогичной платформой, которая, как известно, превосходит прошлогодний топовый продукт Qualcomm и Exynos 990.

И в среднем классе есть свои фавориты

Не забыли разработчики AnTuTu замерить «мускулы» устройств среднего уровня. Лидерство сумел захватить Redmi K30 5G с чипом Snapdragon 765G и в его активе 317 540 «попугаев». В топ-3 самых мощных сумели попасть Huawei Nova 7i с Kirin 810 и Redmi Note 8 Pro на базе Helio G90T.

Можно считать успехом Realme, что сразу три ее модели оказались в десятке самых производительных: Realme 6, Realme 6 Pro и Realme XT. В топ-10 самых мощных пробились Redmi Note 9S, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 9T и Samsung Galaxy A71. В целом можно отметить закономерность, что семь из десяти мест достались моделям с чипами от Qualcomm, два сумели отвоевать модели с Helio G90T и только одну позицию занял смартфон с чипом Kirin.

Источник: antutu

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов по итогам мая

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