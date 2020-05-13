Чип Exynos 880 5G конкурент Snapdragon 765G?

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В этом году мы стали свидетелями нападок на Samsung с призывом отказаться выпускать флагманы на базе фирменных чипов Exynos. Не особо жалуют некоторые пользователи и проприетарные SoC Samsung бюджетного и среднего класса. Но есть компании, которые верят в Exynos.

Так, ходят разговоры, что именно Samsung занимается созданием чипа для мобильников Google. А китайская компания Vivo начала переводить свои смартфоны на работу на базе чипов Exynos. Очередным таким смартфоном станет Vivo Y70s, информация о котором была найдена в базе данных бенчмарка Geekbench.

Благодаря этому удалось узнать, что новинка получит новейший процессор Exynos 880 5G, который еще не был представлен. Синтетический тест дал понимание, что это восьмиядерное решение. Другие источники указывают на то что чип обладает двумя кластерами ядер, где один включает в себя 6 энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и второй — 2 высокопроизводительных ядра Cortex-A77 с пиковой частотой 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G76.

По итогам теста в Geekbench, смартфон в одноядерном тесте набрал 1814 баллов и в многоядерном — 5641. Этот результат близок к тому, который демонстрирует Snapdragon 765G. Среди прочих параметров Vivo Y70s упоминается 8 Гб оперативной памяти и операционная система Android 10.

Источник: mysmartprice