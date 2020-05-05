Чип Helio G85 официально представлен

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Неделю назад состоялась премьера Redmi Note 9, который первым в мире получил новейшую платформу MediaTek — Helio G85. Во время анонса компания ограничилась лишь упоминаем о том, что новый чип получил 8 процессорных ядер с пиковой частотой 2,0 ГГц и видеоускоритель ARM Mali-G52 MC2. Только сегодня чипмейкер решил раскрыть больше подробностей о чипе.

Это 12-нанометровое решение, обладающее двумя кластерами ядер: 2хCortex-A75 с частотой 2,0 ГГц и 6хCortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Графический чип Mali-G52 разогнан до частоты 1 ГГц, тогда как в Helio G80 он работает на частоте 950 МГц.

Процессор получил технологию HyperEngine Game и VoW (функция голосового пробуждения), поддержку Bluetooth 5.0, 48 Мп одиночной камеры и сдвоенной 16 Мп + 16 Мп, а также двух симок, дисплеев разрешением FullHD+ с частотой 60 Гц, до 8 Гб оперативки LPDDR4x и Wi-Fi 5.

Сама компания позиционирует Helio G85 как чип, который предлагает «элитный игровой опыт». Для нее в новом процессоре сочетается «впечатляющая производительность, минимальное энергопотребление и ряд игровых улучшений, которые позволят пользователям наслаждаться плавным и быстрым игровым процессом».

Источник: mediatek