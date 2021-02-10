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Chrome на настольных платформах, таких как Mac, Windows, теперь показывает "Использование памяти"

09.11.2023 107 0

Проверяйте использование памяти в Chrome  ﻿

После добавления Сохранителя памяти в начале этого года Chrome на настольных платформах (Mac, Windows, ChromeOS и т.д.) теперь показывает "Использование памяти", когда вы наводите курсор на вкладку.

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В дополнение к названию страницы и домена, на карте, которая появляется при наведении курсора на страницу в полосе вкладок, теперь отображается "Использование памяти".

Такая функция выглядит достаточно полезно, ведь позволяю увидеть, что больше всего нагружает вашу систему и избегать таких сайтов. Такая функция значительно удобнее, чем стандартный Диспетчер задач.

Это основано на режимах экономии памяти и энергосбережении Chrome. Последний ограничивает фоновую активность и визуальные эффекты, такие как анимация, плавная прокрутка и частота видеофайлов. Сохранитель памяти работает, освобождая память от неактивных вкладок. Эти страницы остаются видимыми на полосе вкладок и перезагружаются при возвращении к ним.

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Вы можете включить (или отключить) обе функции в настройках > производительность. Также есть возможность "Всегда держать определенные сайты активными".

Источник: 9to5google

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 09.11.2023
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Chrome на настольных платформах, таких как Mac, Windows, теперь показывает "Использование памяти"