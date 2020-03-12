Что будет с ценой на Huawei P40 в Европе

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Выход линейки Huawei P40 должен показать, что компания умеет удивлять. И дело не только в камерах и прочей технической составляющей смартфонов, но и цене. Некоторые инсайдеры утверждали, что для того чтобы привлечь максимум потребителей, производитель предложит привлекательные ценники.





Звучали предсказания, что несмотря на то, что цены на смартфоны растут, Huawei найдет возможным запросить за серию Huawei P40 дешевле, чем оценила линейку Huawei P30.









Что и говорить по нынешним временам это было бы щедрым предложением и хоть как-то бы компенсировало отсутствие Google-сервисов. Но новые сведения говорят о том, что хоть компания и не накрутит цены на новинки, стоить они будут не дешевле предшественников. Было решено удержать ценники на одном уровне.





Фантазия это или достоверные сведения, но поставщик утечек RODENT950 заявляет, что Huawei P40 должны оценить от 799 до 899 евро. Напомним, что за Huawei P30 на старте продаж в Европе просили 799 евро. Что касается Huawei P40 Pro, то за него предстоит выложить 1199 — 1299 евро. Для сравнения за прошлогоднюю «прошку» просили на уровне 999 — 1249 евро. Озвученный прайс на серию Huawei P40 в зависимости от страны может отличаться на 50-100 евро.





Впрочем, найдутся те пользователи, которые будут рады, что Huawei пошла на компромиссы и несмотря на все нововведения не стала накручивать ценники на новые флагманы.





Источник: twitter.com







