Что известно о новом процессоре Helio G70

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Если вы относитесь к категории тех пользователей, которые готовы отправить «в топку» смартфон, только увидев среди его характеристик процессор MediaTek, то в случае c Redmi 9 у него нет шансов вам понравится. Естественно, при условии, что все пророчества об установке тут чипа Helio G70 сбудутся.

Есть, конечно, надежда, что все это не более чем слухи, тем более, что сам чипмейкер никак не подтвердил своих планов по выпуску этой однокристальной системы. Но китайские техно-шпионы продолжают настаивать на том, что такой процессор увидит свет и даже немного рассказали о его характеристиках.

По неподтвержденным данным, нас ждет очередное восьмиядерное творение с двумя кластерами вычислительных ядер. Один блок получит парочку высокопроизводительных ядер Cortex-A75 с пиковой частотой 2 ГГц, а второй — шесть ядер Cortex-A55, разогнанных до частоты 1,7/1,8 ГГц. В состав чипа войдет видеоускоритель Mali-G52 MC2. Звучат предположения, что чипсет должен быть изготовлен по нормам 12-нанометрового техпроцесса.

Helio G70 может найти свое применение в недорогих смартфонах, которые появятся на рынке в следующем году. Когда MediaTek намерена анонсировать новую аппаратную платформу, неизвестно.

Источник: gizmochina.com