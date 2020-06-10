Что купить на грядущем фестивале шопинга от AliExpress?

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18 июня - особенная дата. Именно в этот день пройдёт фестиваль шоппинга 618, на котором мы из года в год покупаем отличные смартфоны по смешной цене. ﻿

Что можно урвать?

Ответственнее всех к распродаже отнеслась компания Blackview - ребята не просто заранее раскрыли большую часть скидок, дав покупателям возможность обдумать свой выбор, но и представили несколько новых устройств, которые с 15 по 21 июня можно будет купить с хорошей скидкой.﻿

Blackview A80

Blackview всегда позиционировала себя как производителя прежде всего недорогих смартфонов, дающих максимум и даже больше за свои деньги. Можно сказать, что таким стал и новый Blackview A80, созданный для людей, бюджет которых серьёзно ограничен.﻿

Смартфон продаётся под слоганом "бюджетный телефон, который ощущается дорого". Среди всех спецификаций компания выделяет аккумулятор на 4200 мАч, ультратонкий 8.8 мм корпус, 6.21-дюймовый безрамочный экран и последнюю версию Android. Учитывая, что смартфон стоит всего $59, это очень даже неплохое предложение. Особенно порадовала ёмкая батарея, которая делает смартфон серьёзным кандидатом на роль второго устройства.﻿

Blackview BV6300 Pro

А вот это уже совсем другой уровень. Да, смартфон стоит значительно дороже - $289 без скидок, хотя даже за эти деньги он смотрится вполне неплохо.





BV6300 Pro предлагает хорошие для защищённого смартфона характеристики. Серьёзный за такие деньги объём памяти - 128 ГБ встроенной и 6 оперативной, 4 камеры сзади с основным модулем на 16 МП, полезный во многих ситуациях NFC для бесконтактной оплаты, поддержка беспроводной зарядки, быстрой зарядки, ну и конечно самые продвинутые технологии защиты. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и армейскому MIL-STD-810G. Можно сказать, что он не боится почти ничего! Пыль, падения, вода, экстремально высокие температуры... Предусмотрено всё.﻿

Пожалуй, одно из важнейших отличий этой модели от десятков других "бронированных" смартфонов - дизайн. Будучи относительно тонким, Blackview BV6300 Pro не кажется кирпичом. На месте маркетологов компании, мы бы сказали, что он скорее похож на продвинутое геймерское устройство из будущего, со строгими красивыми линиями и угловатыми, но не скучными формами. На самом деле новинка действительно неплохо выглядит, хотя это, безусловно, дело вкуса.





Переходим к главному. Цена на распродаже составит всего 199 долларов, правда такой низкий прайс, скорее всего, продержится недолго. Обязательно запишите время начала акции - 15 июня, и постарайтесь оформить заказ как можно раньше.﻿

Остальное

По скидке будут продаваться и уже вышедшие устройства Blackview, так что даже если вы уже собрались покупать один из представленных выше смартфонов, посмотрите, что ещё компания предлагает за эти деньги. Бренд продаёт очень много телефонов. Конечно, идеальных нет, но ведь наличие выбора - это всегда хорошо? Ознакомиться можно прямо на официальном сайте Blackview.