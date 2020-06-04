Что Motorola Razr 2 грядущий нам готовит

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Motorola промахнулась с выпуском современного Razr. Основной посыл устройства «за складными смартфонами с гибкими дисплеями будущее», положительно воспринят не был. Наоборот, пользователи еще раз убедились в том, что будущее это достаточно отдаленное и производителям еще многое нужно сделать, чтобы гибкие мобильники стали надежными и популярными устройствами.

Вторая попытка вернуть легенду

Но приближать это «гибкое будущее», Motorola продолжит. Ходят слухи, что она работает над Motorola Razr 2, который теперь еще и предложит поддержку сетей пятого поколения благодаря мобильной платформе Snapdragon 765G.

Изменения коснутся и габаритов смартфона. Он станет больше и «подрастет» из-за установки 6,7-дюймового дисплея. Следом за основным экраном, должна прибавить в дюймах и матрица на внешней стороне.

Пророчат Motorola Razr 2 аккумулятор емкостью 2584 мАч, 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти, селфи-модуль на 20 Мп и 48 Мп камеру на тыльной стороне. Предполагаемое время дебюта — сентябрь нынешнего года.

Вспоминая первенца

Напомним, что Motorola Razr был представлен в ноябре прошлого года и запросили за него $1500. Это слишком много, но компания считала, что новинке удастся выгодно выделиться на фоне остальных своим форм-фактором раскладушки и гибким дисплеем. Но этого не произошло. Косяки с долговечностью, качеством и прочностью, только подтвердили весь скепсис в части самодостаточности и надежности подобных устройств.

Источник: phonearena