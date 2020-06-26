Что не так с TikTok

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Одна из популярных сегодня забав — TikTok. Приложение неожиданно выстрелило, «поработив» огромное количество пользователей, готовых часами залипать за просмотром роликов. Но, как оказалось, это приложение не такое уж и безобидное. И дело вовсе не в том, что на него «подсело» огромное количество подростков и приложение пожиратель времени.

Приложение следит за вами

Как оказалось, утилита обращается к содержимому буфера обмена без согласия пользователей. Она чрезмерно любопытна и очень часто запрашивает разрешение на доступ к буферу обмена. Для каких целей ведется слежка достоверно неизвестно. Сами создатели TikTok уверяют, что такая особенность приложения связана с работой функции защиты от спама. Правда, похоже, что они решили «замести следы» и пообещали в скором времени выпустить новую версию сервиса, где этой функции уже не будет.

Кто и кого вывели на чистую воду

А поймать TikTok за подозрительной деятельностью позволила iOS 14, где много внимания уделили конфиденциальности и, в частности, пользователь может отслеживать, обращается ли стороннее приложение к информации из буфера обмен. Здесь могут храниться как абсолютно безобидные данные, так и, например, номера счетов и пароли.

Во время релиза iOS 14 компания Apple умолчала о новом барьере, и многие разработчики приложений были настигнуты врасплох и не смогли отключить шпионские алгоритмы. Это и позволило узнать, кто «шпионит». В число подозреваемых попали такие популярные приложения как Viber, Weibo, PUBG Mobile, AliExpress, Reuters, CNBC и другие. Полный перечень утилит вы найдете здесь.

Источник: 9to5mac