Что нового будет в MIUI 12. Первые подробности от Xiaomi

802

MIUI 12 — следующая версия фирменной оболочки от Xiaomi, которая выйдет в этом году. Предположительно, ее анонс состоится в конце лета или осенью. Есть еще достаточно времени, чтобы мы узнали о том, какие нововведения будет предлагать прошивка. На этот раз подробностями о MIUI 12 поделилась сама Xiaomi.

На официальной странице для разработчиков оболочки появилась информация, что в новой версии MIUI изменят стиль отображения пустых страниц, унифицируют строку состояния и системные шрифты, а также появится новая иконка загрузки и изменится анимация загрузки страниц.

Ранее в сети всплывали скриншоты, указывающие на то, что компания стремится усовершенствовать общесистемную темную тему, которая станет доступна для всех приложений. Обещаны новые системные звуки, перерисуют интерфейс и вновь обещано оптимизировать показ рекламы, уйдя от назойливых и неуместных объявлений.

Нам остается только запастись терпением и дождаться премьеры MIUI 12, чтобы точно увидеть какие новшества и изменения произошли в оболочке. Есть предположения, что ее релиз совпадет с анонсом нового поколения имиджевого флагмана Mi Mix и именно он должен первым ее получить.

Источник: mydrivers