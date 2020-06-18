Что общего будет у iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и Huawei Mate 40

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Apple может добавить дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Гц в iPhone 2020 года. Такой прогноз еще год назад сделал известный инсайдер Ice Universe, который уже не раз демонстрировал свою осведомленность о планах, прежде всего Samsung и Apple. Похоже, что его предсказание сбудется и не только в рядах «яблочных» устройств появятся смартфоны с 120-Гц экранами.

Что рассказали

Так, основатель и генеральный директор компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил о том, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат матрицы с частотой развертки 120 Гц. В число тех, кто удостоится 120-герцового дисплея попал также Huawei Mate 40.

Для чего нужны 120 Гц

Напомним, что частота обновления в 120 Гц делает картинку более плавной и четкой. Пользователи, имеющие опыт работы с подобными экранами, отмечают высокую скорость работы и отличный отклик на любые действия. Многие считают, что стандарт 60 Гц — архаизм и вчерашний день.

На рынке уже есть достаточно Android-смартфонов с частотой обновления дисплея 120 Гц: например, OnePlus 8 Pro, Redmi K30, Asus ROG Phone 2, Oppo Find X2, флагманы серии Samsung Galaxy S20 и другие устройства.

Источник: gizchina