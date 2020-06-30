Что происходит на рынке дисплеев? Раскрываем положение дел
Компания Strategy Analytics сегодня опубликовала новый отчёт, на этот раз агентство решило проанализировать рынок дисплеев. Специалисты корпорации подсчитали общий доход всей индустрии, а также раскрыли цифры ключевых игроков, в числе которых Samsung.
Оказалось, что по оценке год к году в первом квартале южнокорейский техногигант нарастил доход на 3%. Весь рынок за этот же период сумел заработать 9 миллиардов долларов.
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В первом квартале прослеживалась достаточно ожидаемая тенденция, в рамках которой на рынке образовался переизбыток IPS-панелей. Это, очевидно, вызвано постоянно увеличивающимся спросом на экраны OLED. Серьёзной части выручки Samsung обязана как раз своему направлению Samsung Display, которое является ведущим поставщиком таких панелей в мире.
Высокий спрос позволили Samsung Display покрыть 52% мирового рынка матриц для смартфонов. После с более скромными цифрами расположились BOE Technology и Tianma Microelectronics.
Смерть LCD
Отчёт Strategy Analytics прямо говорит о скором уходе ЖК-экранов из большой игры. Произведённые по этой технологии дисплеи всё чаще игнорируют не только производители смартфонов, но и телевизоров. Южнокорейской новостное агентство сообщает, что на этом фоне цена их цена выросла в этом месяце на 6%, а к концу году IPS-экраны должны начать стоить на 10% дороже.
Напомним, сокращением производства панелей IPS ведущие игроки занимаются уже давно, а Samsung собирается полностью покинуть этот рынок уже к концу года. Компания ожидаемо делает почти беспроигрышную ставку на технологию OLED.
Кроме того, Samsung контролирует часть довольно перспективного рынка складных экранов.
Итог
К сожалению, увеличения индустрии в этом году ожидать не стоит. Это вызвано случившимися из-за эпидемии COVID-19 многочисленными сбоями в цепочках поставок и другими неприятными последствиями эпидемии и карантина.
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Источник: sammobile
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