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Что такое NEON? Samsung расскажет на CES 2020

26.12.2019 593 0

Начало января традиционное время для проведения выставки CES. Не станет исключением и год нынешний, а само мероприятие пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе. Посетит одно из крупнейших технологических ивентов и Samsung.

 

Что такое NEON? Samsung расскажет на CES 2020 – фото 1

 

Удивлять публику компания намерена каким-то загадочным продуктом под названием NEON. Соответствующие тематические тизеры были опубликованы в социальных сетях южнокорейского гиганта.

 

Известно, что это плод труда Samsung Technology&Advanced Research Labs и он напрямую связан с технологией искусственного интеллекта. При этом компания обещает, что по своим «умственным» способностям новинка будет сравнима с человеческим интеллектом. А еще обещано, что «жизнь начинается заново».

 

Что такое NEON? Samsung расскажет на CES 2020

 

На данный момент Samsung хранит молчание, что же такого удивительного сможет предложить NEON. На уровне предположений — это новый голосовой ассистент.

 

Стоит сказать, что южнокорейская компания много внимания уделяет технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения. На данный момент под крылом Samsung работает семь научно-исследовательских центров, которые сфокусированы на развитии AI‑алгоритмов.

 

Источник: slashgear.com

NEON
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.12.2019

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Что такое NEON? Samsung расскажет на CES 2020