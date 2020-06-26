Что там ваши единичные возгорания смартфонов? iPhone горят по-крупному, грузовиками

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На трассе недалеко от китайского города Нанкин случилось неприятное событие. Произошла автомобильная авария. И, возможно, на нее мало кто обратил бы внимание, если бы не один факт — участником дорожно-транспортного происшествия стал грузовик, набитый доверху новенькими iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Пепелище кучи iPhone

В результате аварии транспортное средство опрокинулось и не только блокировало две полосы движения, но и усеяло трассу коробками со смартфонами. Никто из людей в аварии не пострадал, чего не скажешь о мобильных устройствах. В результате вспыхнувшего пожара, большая часть смартфонов была уничтожена. Один из очевидцев происшествия утверждает, что в племени огня погибло около 20 тысяч устройств. Каким образом он умудрился подсчитать количество «погорельцев», неизвестно.

Бесполезная груда обугленных устройств

На место аварии прибыло достаточно большое количество правоохранителей, а все для того, чтобы пресечь попытки хищения смартфонов. Впрочем, если даже кому-то и удалось поживиться, то Apple уже не раз демонстрировала тщетность этой затеи. Смартфоны блокируются и пользоваться ими невозможно.

Источник: mydrivers

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