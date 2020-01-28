Что ждать от рынка смартфонов в 2020 году. Прогноз аналитиков Gartner

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Строить прогнозы в отношении рынка смартфонов занятие традиционно непростое и неблагодарное. Тем не менее, аналитики постоянно упражняются в том, кому из них удастся правильно предугадать расстановку сил и спрогнозировать рост или падение. На сей раз прогнозом на год нынешний поделились специалисты компании Gartner.









В своем отчете аналитики говорят в пользу того, что падение продаж прекратится и рынок вернется к росту. В 2020 году будет зафиксировано увеличение поставок трубок на 3% и в количественном выражении будет отгружено 1,57 млрд смартфонов. Тенденция к увеличению спроса на мобильники сохранится и в 2021 году. В следующем году на рынок может быть поставлено 1,59 млрд единиц.





Если говорить в разрезе регионов, то наибольший рост поставок смартфонов в 2020 году должен быть зафиксирован на Ближнем Востоке и в Северной Америке — 5,9%. На 5,7% ждут увеличения отгрузки мобильных устройств в Тихоокеанском регионе.





Росту спроса на гаджеты поспособствует растущая популярность 5G-смартфонов. Так, в этом году на рынок должно быть поставлено около 221 млн таких устройств и их доля составит 12% в общем объеме рынка. В 2021 году количество смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения может составить уже 489 млн.





Источник: gartner.com