Что ждать от семейства Samsung Galaxy S20

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Были времена, когда анонс флагманов ждали с предвкушением чего-то нового и уникального, а утечки и сливы информации о них были минимальными. Именно неожиданность придавала особый шарм тем презентациям. Увы, в наши дни сохранить интригу удается далеко не всем компаниям.

О новом семействе Samsung Galaxy S20 известно уже многое и все указывает на то, что до анонса новинок в их портретах не останется белых пятен. На днях отличился ресурс Phonearena, сливший в сеть характеристики, которыми должно обладать новое флагманское трио.

Итак, согласно этим данным, нас ждет анонс Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Все три устройства будут построены на базе Snapdragon 865 или Exynos 990 (в зависимости от региона продаж), получат 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной уже в базовых конфигурациях.

Стандартный Galaxy S20 получит корпус с габаритами 151,7х69,1х7,9 мм, AMOLED Infinity-дисплей диагональю 6,2 дюйма с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 3730 мАч и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком на 108 Мп, дополняют его телеобъектив + широкоугольный сенсор. Ценник обещают от $799.

Для Galaxy S20+ якобы приготовили 120-Гц 2K-дисплей диагональю 6,7 дюйма, батарейку на 4300 мАч и четверную основную камеру: 108 Мп + 48 Мп (телефото) + широкоугольный сенсор + 3D ToF. Оценили новинку от $999 и упоминается, что только она получит поддержку 5G.

Главной моделью серии станет Galaxy S20 Ultra, который могли наделить большим 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. Емкость батарейки тут увеличили до 4900 мАч и в основной камере установили датчики на 108 Мп + 48 Мп (перископ, 10-кратный оптический зум, 100-кратный гибридный) + широкоугольный + ToF-камера. Просить за флагман с таким набором характеристик должны от $1099.

Насколько эти сведения близки к достоверным, неизвестно. Но инсайдер Ice Universe уже поставил под сомнение ряд сведений. Так, по его данным 108 Мп датчик получит только Galaxy S20 Ultra, тогда как более «доступный» Galaxy S20 и Galaxy S20+ в качестве главного в основной камере получат обновленный сенсор разрешением 12-мегапикселей с большими пикселями размером 1,8 мкм.

Источники: phonearena, phonearena, Twitter

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