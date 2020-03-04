Что ждать от серии OnePlus 8

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К числу ожидаемых весенних новинок стоит причислить серию OnePlus 8. Вчера издание TechRadar поделилось информацией, что анонс устройств стоит ждать в середине апреля. По циркулирующим в сети сведениям, новая линейка будет насчитывать три модели, где помимо базовой версии флагмана и его Pro-вариации представят аппарат среднего класса OnePlus 8 Lite.

Последние слухи указывают на то, что фишкой флагманских «восьмерок» станут 120-герцовые дисплеи и в их основе будет лежать платформа Snapdragon 865. В случае с OnePlus 8 это будет AMOLED-матрица диагональю 6,5 дюйма, а OnePlus 8 Pro предложит 6,65-дюймовый экран. Базовый флагман оснастят аккумулятором емкостью 4000 мАч, до 12 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 256 Гб и многомодульной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп.

OnePlus 8 Pro будет выделяться четырехмодульной основной камерой, экраном разрешением 2К+, батарейкой на 4500 мАч, быстрой 50-ваттной зарядкой Super Warp и смартфон можно будет зарядить по беспроводу на мощности 30 Вт.

Для OnePlus 8 Lite могли приготовить AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц, батарею емкостью 4000 мАч, быструю 30-ваттную зарядку, чип Dimensity 1000, 8 Гб оперативной памяти и флеш-модуль на 128/256 Гб. На тыльной стороне установят систему из 3-х датчиков: 48 Мп + 16 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (телеобъектив). Ожидаемый ценник — $502 - 510.

Источник: news.mydrivers.com