Chuwi CoreBox i5: новый мини-компьютер с чипом Intel и поддержкой 4К

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Китайская компания Chuwi одна из тех, кто стремится к уменьшению «железных мозгов». Это вполне ожидаемо, ведь у компактных, небольших и едва заметных устройств появляется все больше поклонников. Не так давно был представлен мини-компьютер с размером яблока LarkBox, а теперь состоялась премьера Chuwi CoreBox i5. Новинка появится в продаже в конце мая по цене $299, а приобрести ее можно будет на Amazon и AliExpress.

Это мини-компьютер, обладающий процессором Intel Core i5-5257U с тактовой частотой 3,1 ГГц, что позволит ему справляться с широким спектром задач. То, что это достаточно производительное решение, подтверждают результаты испытаний устройства в Geekbench 4, где в многоядерном тесте комп набирает 6407 балла, а в одноядерном 3483.

Компания особо гордится тем, что объем корпуса мини-компьютера составил всего 2 литра и его можно устанавливать горизонтально или вертикально. В его активе видеокарта iris Graphics 6100, 8 Гб оперативной памяти и SSD на 256 Гб.

Chuwi CoreBox i5 способен декодировать 4К видео, он обладает четырьмя портами USB 3.0, двумя разъемами HDMI 2.0, гнездами для подключения Интернет и наушников. Заявлено эффективное охлаждение и низкое потребление энергии.

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