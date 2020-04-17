Chuwi LarkBox: мини-компьютер на ладони

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Мало кто будет спорить, что компактный форм-фактор удобен. Поэтому на рынке достаточно активно развивается такая ниша, как мини-компьютеры. Они занимают минимум полезного пространства, хорошо вписываются в любой интерьер, а по функциональности повторяют те возможности, которые ранее предлагали здоровенные десктопы.

Свой компактный мини-компьютер LarkBox решила создать компания Chuwi, который по своим размерам сравним с большим яблоком и поместится в ладони. Это устройство, в основу которого лег 4-ядерный чип Intel Celeron N4100 с пиковой частотой 2,4 ГГц с графикой Intel UHD 600, в его активе 6 Гб оперативной памяти и SSD на 128 Гб.

Габариты Chuwi LarkBox составили всего 61х61х43 мм и он легче современного смартфона — его вес 127 грамм. Предусмотрена система активного охлаждения, за работу которой отвечает встроенный вентилятор.

По заявлению производителя, при достаточно скромных габаритах, Chuwi LarkBox обладает приличным потенциалом и его возможностей более чем достаточно для работы и развлечений.

Он отлично подойдет для среднестатистического пользователя, не требующего запредельной мощности и кому достаточно производительности небольшого настольного ПК. LarkBox можно подключать к 4К смарт-телевизорам для воспроизведения контента в высоком качестве.

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