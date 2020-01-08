Coolpad Legacy 5G: новый 5G смартфон за $400

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Были времена, когда компания Coolpad была заметным игроком на рынке смартфонов и ее модели хорошо раскупались, особенно на родном китайском рынке. Но жесткая конкуренция и неудачный альянс с LeEco подкосил позиции производителя, все говорило в пользу того, что он покинет рынок смартфонов.

Однако, сама Coolpad не унывает и надеется найти свое место под солнцем. Так, в рамках выставки CES 2020 компания анонсировала свой первый 5G-смартфон Coolpad Legacy 5G. Ожидается, что выйдет новинка во втором квартале нынешнего года, ценник на нее будет в районе $400.

Габариты смартфона составили 165х77х9,5 мм при весе 195 грамм. Аппаратная платформа — Snapdragon 765 в связке с 4 Гб оперативной памяти. Оснастили устройство флеш-накопителем на 64 Гб, IPS-дисплеем диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+ и поддержкой HDR10.

На передней панели установили селфи-модуль на 16-мегапикселей, а основная камера получила два датчика на 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный). Автономность работы обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Обладает Coolpad Legacy 5G портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников, поддержкой Bluetooth 5.0 и карт microSD, а поставляться он будет с операционной системой Android 10.

Источник: sohu.com