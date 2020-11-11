Coolpad отозвала иск против Xiaomi. Сейчас не время выяснять отношения

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Coolpad прекращает преследование Xiaomi за нарушение патентов, ссылаясь на глубокие изменения в Китае и за его пределами

Стало известно, что компания Coolpad Group приняла решение об отзыве своих исков, в которых она обвиняла Xiaomi в нарушении патентов. Судебное преследование она инициировала еще в январе 2018 года и до сегодняшнего дня суд так и не поставил точку в споре. Тогда целый ряд китайских средств массовой информации заявили о том, что Coolpad, успевшая подрастерять свои позиции на рынке смартфонов, решила попросту поживиться за счет Xiaomi.

И вот теперь Coolpad отзывает иск и обосновала она свой шаг довольно странно. В частности, компания заявила, что сделано это «из-за сложных и глубоких изменений внутри страны и за ее пределами». Какие-такие изменения могли повлиять на ее позицию в части преследования Xiaomi за посягательства на ее интеллектуальную собственность, она не стала конкретизировать.

Вместо этого она ограничилась общими фразами, что она и дальше будет заниматься исследованиями и изучением передовых технологий, а также возможных сценариев применения приложений, чтобы развиваться и внести вклад в развитие отрасли. У нее в приоритетах «преодолеть технологически узкие места и содействовать быстрейшему и лучшему развитию индустрии».

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При этом Coolpad готова к диалогу и сотрудничеству с прочими компаниями-партнерами, включая и Xiaomi. Но партнерские отношения должны строиться на основе уважения технологических новаций и прав интеллектуальной собственности.

Очень похоже, что кто-то влиятельный настоятельно дал понять Coolpad, что сейчас не время или вовсе не стоит ввязываться в патентные споры. Возможно, на фоне торговой войны с США правительство Китая делает все, чтобы «не выносить сор из избы» и китайские компании не погрязли в разборках, а сосредоточились на создании технологий, которые сделают Поднебесную технологическим лидером в мире.

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Источник: cntechpost