Cubot Note 20 Pro с NFC, «чистым» Android и четверной камерой доступен всего за $99,99

Распродажа Cubot Note 20 Pro

Ключевая стратегия ряда китайских компаний заключается в переносе модных тенденций рынка топовых смартфонов в бюджетный сегмент. И при этом просить за это небольшие деньги. С Cubot Note 20 Pro все немного иначе. Это аппарат с актуальной внешностью, четырьмя камерами, чипом NFC и стоковым Android. Смартфон изо всех сил стремится выглядеть породистее, но обладает целым букетом компромиссов. При этом главный козырь в виде доступной цены сохранен.

Cubot Note 20 Pro построен на базе восьмиядерного чипа Helio P60, обладает большим 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с каплевидным вырезом, куда встроили фронтальную 20-мегапиксельную камеру. На экран пришлось 90,3% лицевой панели. В арсенале смартфона порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и чип NFC.

Оснастили Cubot Note 20 Pro четверной тыльной камерой с датчиками 12 Мп (Sony IMX486) + 20 Мп (Sony IMX350) + 2 Мп + 0,2 Мп, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гб, а питает его аккумуляторная батарея емкостью 4200 мАч. Имеется слот для карт microSD до 128 Гб и поддержка функции Face Unlock.

Доступен смартфон в трех цветах: синий, черный и зеленый. В период с 6 по 17 сентября компания проводит распродажу Cubot Note 20 Pro по цене всего $99,99.

Купить Cubot Note 20 Pro

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