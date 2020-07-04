Да зачем вам эти 100 Ватт? Xiaomi готовит зарядку на 120 Ватт

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Уже больше года Xiaomi дразнит своих фанатов мегажирной технологией зарядки смартфонов, которую еще никто из производителей не может предложить. Если быть точнее, в марте 2019 года компания представила технологию быстрой зарядки под названием Super Charge Turbo мощностью 100 Вт. При помощи соответствующего блока зарядки, смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч можно полностью зарядить всего за 17 минут.

На бумаге все звучит хорошо, но проблема в том, что Xiaomi не торопится выкатывать технологию в массовое производство. Но это не мешает компании строить еще более амбициозные планы. Так, в сети был обнаружен сертификат на 120-ваттное зарядное устройство от Xiaomi.

Перед запуском любого нового китайского смартфона в первую очередь выдается сертификат на его зарядное устройство – так уж повелось. Выдается он национальным бюро безопасности под названием 3C (China Compulsory Certificate).

Интересна эта новость еще тем, что на прошлой неделе известный китайский информатор под ником Digital Chat Station сообщил, что скоро Xiaomi запустит первый в мире смартфон с поддержкой зарядки на 100 Вт. Похоже, что эта информация вполне себе реалистична, так как зарядное устройство Xiaomi мощностью 120 Вт уже получило вышеописанный сертификат.

Предполагаемый блочок зарядки на 120 Ватт

Больше всего в этой ситуации интересно то, что не совсем понятно, какой именно смартфон Xiaomi получит это зарядное устройство.

В Сети полагают, что, скорее всего, этим устройством окажется давно ожидаемый Mi Mix 4, запуск которого запланирован на 4 квартал 2020 года. Так это или нет, узнаем совсем скоро.

Источник: GSMArena﻿