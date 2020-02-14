Даешь 120 Гц при разрешении WQHD+ на Samsung Galaxy S20

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Пару дней назад состоялась премьера флагманской серии Galaxy S20, в которую вошли три модели. Все они получили Dynamic AMOLED-дисплей и появилась поддержка 120 Гц, сенсорный слой — 240 Гц. Это приятное изменение, но не такое, чтобы о нем говорить с придыханием.





С таким экраном прокрутка становится плавной, но расход батареи возрастает. Чтобы снизить жор батарейки, пошли на то, что в режиме 120 Гц дисплей работает только при разрешении FullHD+. Несмотря на все преждевременные сливы, оказалось, что есть фанаты для которых такая особенность поведения матрицы новинок стала новостью.









Они посчитали несправедливым, что производитель ограничивает возможности этой фичи. Нашлись те, кто уверен, что при такой высокой стоимости гаджетов производитель мог бы предложить максимум возможностей, не вводя ограничения. Куда правильнее было бы если бы Samsung позволила пользователям самим выбирать режим работы дисплея в настройках.





Чтобы достучаться до компании, был выбран излюбленный способ донести волеизъявление — сбор подписей под петицией. В ней пользователи просят Samsung выпустить обновление, позволяющее использовать дисплей на максимуме возможностей даже в ущерб автономности.





На момент написания материала под петицией подписалось 686 людей. Если вы поддерживаете эту инициативу, то можете проголосовать за нее, перейдя по этой ссылке.





Источник: theverge.com







