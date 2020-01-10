Даешь Android 10 для Xiaomi Mi A3: в сети запустили петицию с требованием выпустить обновление

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Считается, что «чистый» Android в смартфоне это благо. Он лучше хотя бы в том, что операционная система тут такая, какой ее задумала Google, без всяких посторонних примесей. А еще одним из первых получаешь свежую версию зеленого робота и регулярно обновляешь аппарат, закрывая пробелы в безопасности.









В теории все это и должен был предложить Xiaomi Mi A3. А еще один из топ-менеджеров компании Ману Кумар Джайн пообещал, что эта модель в числе первых устройств компании получит Android 10.





Ожидалось, что «десятка» придет на Xiaomi Mi A3 уже в октябре 2019 года. Но на дворе январь 2020 года, а обновления так и нет. И это при условии, что ряд флагманов компании с MIUI на борту уже успели обновить до Android 10.





Но больше всего возмутил одного из пользователей тот факт, что Xiaomi игнорирует вопросы, касающиеся времени выхода обновления до Android 10 для Xiaomi Mi A3.





Недовольство позицией компании вылилось в то, что он инициировал сбор подписей под петицией на сайте change.org. Ее цель — призвать компанию к ответу и наконец-то обновить смартфон до десятой версии операционной системы Google. На момент написания статьи, петицию поддержало уже больше 2600 человек.





Важно то, что одна из целей петиции уже достигнута. Так, индийское представительство Xiaomi заявило о том, что обновление выйдет скоро и предложила следить за объявлениями компании в социальных сетях.





Источник: piunikaweb.com







