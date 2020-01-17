Дата анонса и рендер Huawei P40 Pro от авторитетного инсайдера

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Ранее глава мобильного подразделения компании сообщил, что премьеру Huawei P40 они намерены устроить в конце марта. Какого именно числа, не сказал. Но поставщик утечек Эван Бласс рассекретил дату анонса. По его информации состоится пресс-мероприятие 26 марта.





Поделился известный инсайдер и промо-изображениями Huawei P40 Pro, а также подтвердил информацию, что будет премиальная версия с керамическим корпусом. Что касается экстерьера новинки, то он уже известен нам по более ранним утечкам.





Смартфон получит изогнутый дисплей со врезанной в него сдвоенной фронтальной камерой, а также многомодульную систему на прямоугольной площадке с тыльной стороны.





В основной камере будет пять датчиков, где главный на 52 Мп и есть перископный модуль. Камера брендирована Leica, а значит, оптика тут будет от этой немецкой компании. Есть порт USB Type-C, а вот 3,5 мм аудиоразъема вновь нет.





Слухи указывают на то, что Huawei P40 Pro получит AMOLED-дисплей со встроенным в него сканером отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью не менее 5000 мАч, фирменную однокристальную систему Kirin 990 5G, не менее 8 Гб оперативной памяти, поддержку быстрой 55-ваттной зарядки, а также предложат беспроводную и реверсивные зарядки.

Источник: twitter.com