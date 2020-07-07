Дата анонса OnePlus Nord: теперь официально

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Известная своими флагманами компания OnePlus решила разразиться очередной сенсационной новинкой, но теперь в среднем классе. Долгожданная «бюджетная» модель получила название OnePlus Nord и это новая ветка развития компании. Увидеть новинку мы должны в июле и по предсказаниям речь шла о двух предполагаемых датах релиза: 10 или 21 июля.

Дата премьеры

Сегодня компания положила конец домыслам и официально подтвердила, что анонс OnePlus Nord пройдет 21 июля. Вместо офлайн-формата проведение презентации перенесено в пространство дополненной реальности. Чтобы смотреть ивент компания предлагает установить приложение Nord Launch из Google Play. Но есть вероятность, что ивент будет транслироваться на сайте компании и ее страницах в различных социальных сетях.

Завтра пройдет вторая волну предзаказов и теперь можно будет забронировать 900 единиц OnePlus Nord. Но присоединится к этой акции могут только жители Евросоюза, которые внесут депозит в размере $23.

Сильные стороны OnePlus Nord

Тем временем соучредитель компании Карл Пей заявил о том, что успех новинки будет базироваться на трех «китах»: камера, пользовательский опыт и качество OnePlus. Глава OnePlus Пит Лау уже сделал громкое заявление, что OnePlus Nord получит флагманскую камеру, а также обещают оптический стабилизатор. Правда, остается открытым вопрос эпитета «флагманская» удостоилась селфи-камера или основная. Ведь, на этот раз компания пойдет на установку сдвоенной фронталки и такое решение она вполне может считать топовым. А по данным издания Android Central тыльная камера новинки состоит из четырех датчиков, где "главная скрипка" принадлежит 48 Мп сенсору. Дополнять его будет ширик на 8 Мп, макрообъектив на 5 Мп и 2 Мп датчик глубины.

Известно, что в арсенале смартфона будет чипсет Snapdragon 765G, 90-герцовый AMOLED-дисплей, батарейка на 4300 мАч и быстрая 30-вттная зарядка.

Источник: xda-developers

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