Дата анонса Poco M2 Pro. И это не клон Redmi 9

843

Судя по всему, бренд Poco для Xiaomi — чемодан без ручки. Бросить жалко, но вкладываться в его развитие не особо хочется. Суббренд перевели на штампование клонов смартфонов Redmi и были веские основания полагать, что репликой Redmi 9 станет Poco M2 Pro. Но сегодняшнее объявление компании о скором релизе этого смартфона заставляет все же ждать его премьеру.

Когда анонс

Дата премьеры новинки — 7 июля. Известили о ней в привычной манере — выпуском тизера. Именно на нем и показали образ будущего смартфона. И надо сказать, что он не соответствует дизайну Redmi 9, репликой которого и он мог стать. Оформление основной камеры отсылает к экстерьеру Redmi 10X или Redmi Note 9 Pro. Похоже, что сканер отпечатков пальцев установили на боковой грани.

В числе отличительных черт Poco M2 Pro производитель указал наличие быстрой зарядки. Скорее всего, ее мощность будет 18 Вт.

И все же клон?

На данный момент это вся информация, что известна о новинке. Тем временем инсайдеры начали строить свои прогнозы, что за смартфон будет Poco M2 Pro. Есть те, кто склонен утверждать, что новинка все же будет репликой модели Redmi, но в качестве объекта для клонирования выбран Redmi Note 9 Pro, который в Индии известен как Redmi Note 9 Pro Max. Зачем компании на индийском рынке две идентичные модели, остается только догадываться.

Источник: xda-developers

Вышел Realme C11: главный конкурент для Redmi 9C

Redmi 9 и Xiaomi Mi Band 5 доступны со скидкой