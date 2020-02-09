Дата презентации Xiaomi Mi 10 названа. Больше подробностей

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Xiaomi официально подтвердила, что очередную свою презентацию она проведет 13 февраля и пройдет она в режиме онлайн-конференции. Именно на этом мероприятии состоится премьера Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Но это не единственный ивент, который будет посвящен новинкам. Компания устроит глобальный их анонс, и в качестве сцены для него она выбрала выставку MWC 2020. Xiaomi приедет в Барселону и 23 февраля широкой аудитории покажут флагманы.

Глава компании Лэй Цзюнь подтвердил, что Xiaomi Mi 10 станет первым флагманом с Snapdragon 865, который выйдет в продажу. Напомним, что по слухам старт продаж смартфона в Китае запланирован на 14 февраля. По его словам, новый чип от Qualcomm обладает передовыми характеристиками, и инженеры компании кропотливо работали месяцами, чтобы оптимизировать работу процессора и системы в целом.

То, что Snapdragon 865 один из мощных чипов на рынке, подтверждает результат теста Geekbench 5.0. По итогам испытаний Xiaomi Mi 10 в одноядерном режиме смог набрать 934 балла, а в многоядерном — 3464 балла.

Пришло также подтверждение, что флагман получит поддержку Wi-Fi 6, оперативную память LPDDR5, энергонезависимую UFS 3.0 и 108 Мп датчик в основной камере с возможностью писать видео в формате 8К.

Ожидается, что Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro обладают OLED-дисплеями с изогнутыми кромками, минимум 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем до 512 Гб, емкими аккумуляторами, поддержкой быстрой зарядки и многомодульными основными камерами. Выйдет еще версия и с керамической задней крышкой.

Источники: mydrivers, mydrivers, cnmo

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