Датчик Sony IMX708 установят в флагманах Huawei, Oppo и OnePlus

1185

Инсайдеры, любящие искать информацию о еще не представленных смартфонах, регулярно разрушают интригу вокруг новинок и публикуют подробности о них. Появилась очередная утечка, проливающая свет на камеру, которую должны получить флагманы Huawei, OnePlus и Oppo.





Техно-шпион RODENT950 заявляет о том, что смартфоны будут комплектоваться новым датчиком изображения Sony IMX708. Учитывая ранние утечки о том, что Huawei P40 Pro удостоится 52 Мп RYYB-датчика, можно предположить, что именно о нем и ведет речь RODENT950. К сожалению, подробности о характеристиках Sony IMX708 источник не озвучил.





Напомним, что по слухам, Huawei P40 Pro получит 52 Мп-сенсор размером 1/1,3ʺ. При четырехкратном биннинге на выходе будут получаться снимки разрешением 13-мегапикселей с размером каждого пикселя 2,24 мкм. Размер диафрагмы датчика будет равен f/1.9.





Ожидается, что новая камера позволит поднять на качественно новый уровень детализацию и цветопередачу снимков в темное время суток. Дополнительно Huawei P40 Pro удостоится перископической камеры с 10-кратным оптическим зумом, широкоугольного модуля и ToF-датчика. Официальная презентация флагмана может состояться 26 марта и тогда мы точно узнаем, какие камеры должны вывести Huawei P40 Pro на вершину рейтинга DxOMark.





Источник: phone.cnmo.com







