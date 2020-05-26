Дебют Realme X3 SuperZoom: полуфлагман с камерой-перископом

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Вчера Realme устроила презентацию, где показала несколько новинок, среди которых нашлось место игровому смартфону, телевизорам, беспроводным наушникам, смарт-часам и портативному аккумулятору. А сегодня компания представила Realme X3 SuperZoom, который относится к категории премиальных устройств компании.

Смартфон имеет в своем арсенале 6,6-дюймовую IPS‑матрицу разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) и частотой обновления 120 Гц. В его основе лежит аппаратная платформа Snapdragon 855+ с графикой Adreno 640. Устройство получило 12 Гб оперативной памяти LPDDR4x, 128 Гб постоянной UFS 3.0, сдвоенную селфи-камеру 32 Мп + 8 Мп, а также аккумуляторную батарею емкостью 4200 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой.

Уже из названия Realme X3 SuperZoom понятно, что акцент в новинке сделан на камеру и возможность снимать с приближением. Основная камера обладает 4 датчиками 64 Мп (Samsung ISOCELL Bright GW1, f/1.7) + 8 Мп (широкоугольная, f/2.3) + 8 Мп (перископ, OIS, 5-кратный оптический зум, 60-кратный цифровой) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Обладает смартфон портом USB Type-C, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и системой охлаждения Liquid Cooling Technology 3.0, NFC и Dolby Atmos.

Руководит работой Realme X3 SuperZoom операционная система Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI. Оценили новинку в $499 евро ($547) и в продаже она появится 26 мая.

Источник: xataka



