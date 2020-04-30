Дебют Xiaomi Mi Note 10 Lite: обновленный дизайн, проще камера и ниже ценник

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В каком-то смысле Xiaomi Mi Note 10 стал уникальным продуктом на рынке для своего времени. Он первым перешагнул рубеж в 100 мегапикселей в камере. Но сам смартфон оказался дорогим, и не все решились на его покупку. Сегодня компания предложила альтернативу — Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Его появление попытка предложить более доступное ценовое предложение для широкой аудитории. Но главное преимущество старшей модели в виде рекордной камеры его упрощенный вариант не получил. Для кого этот аппарат? Наверное, для тех, кто хочет получить смартфон с неплохими характеристиками, но за не максимальную стоимость и без переплаты за маркетинг с рекордным количеством мегапикселей.

В отличие от старшего собрата, Xiaomi Mi Note 10 Lite не создавали с прицелом на максимальную и выдающуюся камеру. Именно по части камер и было решено упростить новинку в попытке сэкономить. Теперь их меньшее и они проще. А еще Lite-версия не получила версию с флеш-накопителем на 256 Гб. Все прочие характеристики остались неизменны.

Назвать дизайн Xiaomi Mi Note 10 Lite запоминающимся и броским сложно. Ничего необычного в его облике не разглядеть: полированное стекло спереди и сзади, выемка в дисплее под фронтальную камеру и многомодульная камера на тыльной стороне. Но все же постарались сделать так, чтобы упрощенная версия отличалась внешне от старшей. Достигнуто это было за счет установки на тыльной стороне прямоугольной площадки с 4-датчиками изображения и нового сиреневого оттенка в цветовой палитре.

Смартфон получил добротный AMOLED‑дисплей диагональю 6,47 дюйма и разрешением 2340х1080 точек. Он несет на борту чип Snapdragon 730G с геймерскими амбициями, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной стандарта UFS 2.1.

Основная камера получила 4 датчика и 108 Мп модуль остался эксклюзивом для старшей версии, а младшая довольствуется 64 Мп датчиком Sony IMX686. Телеобъектив пущен "под нож", разрешение широкоугольного датчика уменьшили до 8 Мп и появился датчик глубины на 5 Мп. Объектив для макросъемки остался прежним — 2 Мп. Фронтальная камера позволяет создавать снимки на 16 Мп, тогда в Mi Note 10 стоит селфи-модуль на 32 Мп.

В Xiaomi Mi Note 10 Lite предложили ОС Android 10 с оболочкой MIUI 11, порт USB Type-C и полный набор беспроводных модулей: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, ИК-порт и NFC. Здесь также сделали ставку на впечатляющую автономность, предложив аккумулятор емкостью 5260 мАч и поддерживается фирменная система быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Продавать Xiaomi Mi Note 10 Lite начнут в мае. Версия с 6/64 Гб памяти оценена в 349 евро, а модификация с 6/128 Гб в 399 евро.

Технические характеристики Xiaomi Mi Note 10 Lite:





Программная платформа: MIUI 11

GSM B2/B3/B5/B8, CDMA BC0/BC1/BC6/BC10, WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B11, TD-SCDMA 34/39, LTE-TDD 38/40/41, LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/В8/B18/B19/B20/B26/B28

Материалы: алюминий (рамка), 3D-стекло Gorilla Glass 5 (тыльная панель)

Дисплей: 6,47”, 2340х1080 пикселей, AMOLED, 19,5:9, 398 ppi, контрастность 400000:1, яркость: 600 нит (HBM) / 430 нит (тип), HDR, DCI-P3, 91,4%, Gorilla Glass 5

Платформа: Snapdragon 730G (8 ядер Kryo 470, до 2,2 ГГц), 64 бит, 8 нм

Графический процессор: Adreno 618

Оперативная память: 6/8 Гб, LPDDR4X

Флеш-память: 64/128 Гб, UFS 2.1

nanoSIM, для двух карт

Аккумулятор: Li-Ion 5260 мАч, быстрая зарядка мощностью 30W

Фронтальная камера: 16 Мп, 1/3,06 ", f /2,48

Основная камера: четыре датчика, 64 Мп (Sony IMX686, 1/173ʺ, f/1.89) + 8 Мп (широкоугольный, угол захвата 120 градусов, 1/1,4ʺ, f/2.2) + 5 Мп (датчик глубины, 1,12 мкм, f/2.4, 1/1,5ʺ) + 2 Мп (f/2.4, макрообъектив, 1,75 км, 1/1,5ʺ), двойная светодиодная вспышка, запись видео 4К

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), 2х2 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, ИК-порт

Поддержка AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX- адаптивный, Smart PA, линейный динамик 1216

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Дополнительно: оптический датчик отпечатка пальца (интегрирован в дисплей), Face Unlock, 3,5 мм разъем для наушников

Размеры: 157,8х74,2х9,67 мм

Вес: 204 грамма

Цвета: черный, сиреневый и белый