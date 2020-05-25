Дебютировал Redmi K30i: упрощенная версия Redmi K30 5G

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Завтра Xiaomi представит Redmi 10X, который станет знаковым для компании в части увеличения армии пользователей 5G-смартфонами. А сегодня компания разогревает публику анонсом Redmi K30i. О том, что такая модель выйдет ранее поведали инсайдеры и, как они и обещали, это лайт-версия Redmi K30 5G.

В числе упрощений пошли на то, что ограничились выходом только одной модификации и установку в основной камере датчика попроще. Так, если в тыльной камере Redmi K30 главный датчик на 64 Мп, то в Redmi K30i он разрешением 48 Мп. Все прочие модули остались неизменными: 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 5 Мп (макрообъектив, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

Оснастили Redmi K30i экраном диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 765G, аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой и сдвоенной фронтальной камерой 20 Мп + 2 Мп. В активе смартфона 6 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гб постоянной UFS 2.1. Напомним, что Redmi K30 предлагает еще версии с 8 Гб оперативки и 64/256 Гб постоянной памяти.

Поставляется Redmi K30i с предустановленной ОС Android 10 с надстройкой MIUI 11 и MI Turbo 2.0﻿. Есть порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, Wi-Fi, GPS и 5G. Продажи смартфона в Китае стартуют 2 июня по цене $262.

Источник: mydrivers